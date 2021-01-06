恒指連升6日，收市升42點或0.15%，報27692點，創去年2月17日後收市新高。成交金額2181億元，較上日增加1.44%；亦創去年11月30日2406.87億元成交後最多。北水流入再增加，僅次於1月4日的高位。

恒指今早低開36點，低見260點，不過，中午有報道指美國民主黨奪得喬治亞州的參議院席位，美期跌幅收窄之下，恒指午後最多升106點。計及收市升的42點，過去6日累計升1377.67點，是去年11月27日後最長升浪。高位27756點，則是去年2月20日後最高。

國指升125點或1.17%，報10899點。恒生科技指數收報8609點，升1.73%。

藍籌27隻升，24隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升4.52%，收報310元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.97%，收報33.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.36%，收報41.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；友邦（1299）跌3.65%，收報95.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低105點。

北水南下合計淨流入123.96億元，較上日增加15.38%，連續第11日流入，累計流入712.65億元。淨流入金額是2021年1月04日134.95億元後最多。南水北上合計淨流入2.36億元人民幣，終止連續2日流出。

3隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見133.4元，收報132.8元，升2.63%；舜宇（2382）創上市新高，見187.9元，收報181.5元，升0.22%；蒙牛（2319）創上市新高，見52.5元，收報52元，升1.36%。

兩新股上市，中邦環境（1855）定價2元，收報2.05元，升2.5%。新紐科技（9600）定價4.36元，收報4.1元，跌5.9%。

沙特突然減產刺激油價上升，油股上升，中石油（0857）收報2.45元，升2.94%；中海油（0883）收報7.36元，升4.25%；中石化（0386）收報3.64元，升3.12%。

彭博社報道，梅努欽反對後 紐交所檢討暫停將三大中資電訊股除牌的決定。中國電信（0728）收報2.24元，升3.7%；中國移動（0941）收報46.65元，升1.19%；中國聯通（0762）收報5.02元，升3.51%。

美國商務部禁止支付寶、微信支付等中國APP。阿里巴巴（9988）收報230元，升3.14%；騰訊（0700）收報596.5元，升2.23%；金山軟件（3888）創上市新高，見57.6元，收報55.35元，升1.56%。

藍鼎（0582）濟州遺失億元，已向韓警報案。收報0.187元，跌0.53%。

PRADA（1913）去年12月銷售回復2019年水平，中國下半年銷售升逾五成。收報48.05元，跌2.73%。

波司登（3998）首三季核心品牌零售額按年升25%以上。創52周高，見4.39元，收報4.32元，升1.17%。

恒大（3333）12月銷售增1.1倍，明年銷售目標7500億。美的置業（3990）12月銷售增54%。恒大收報14.58元，升2.39%；美的置業收報17.38元，升3.57%。

比亞迪（1211）全年銷量跌7.46%；東風汽車（0489）跌逾2%。比亞迪創上市新高，見237.8元，收報223.6元，跌2.61%；東風收報9.18元，升5.03%。

多個行業破頂。

十部門發通知完善物管價格形成機制，物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見59.4元，收報59元，升16.26%；永升生活服務（1995）創上市新高，見20.1元，收報19.8元，升20%；華潤萬象（1209）創上市新高，見40.55元，收報39.95元，升8.41%。

內需股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見55.2元，收報54.55元，升1.39%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見237.8元，收報223.6元，跌2.61%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見20.5元，收報19.62元，跌2.63%。

醫藥、醫療相關股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見163.9元，收報160.6元，跌1.05%；翰森製藥（3692）創上市新高，見41.6元，收報40.8元，升0.99%；微創醫療（0853）創上市新高，見52.2元，收報51.8元，升6.26%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.04元，收報6.98元，升2.2%。

航運物流股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見18.7元，收報18.14元，跌1.73%；中國外運（0598）創52周高，見3.11元，收報2.96元，跌4.21%；中遠海控（1919）創52周高，見10.8元，收報10.6元，升1.92%；中遠海發（2866）創52周高，見1.46元，收報1.45元，升4.32%；太平洋航運（2343）創52周高，見1.66元，收報1.6元，跌2.44%。

科技股破頂，包括，微盟（2013）創上市新高，見17.6元，收報17.32元，升10.6%。

食品飲品股破頂，包括，海底撈（6862）創上市新高，見67.05元，收報66.25元，升5.33%；中國飛鶴（6186）創上市新高，見21.9元，收報20.6元，升4.04%；農夫山泉（9633）創上市新高，見67.8元，收報65元，升0.7%；青啤（0168）創上市新高，見89元，收報87.6元，升1.45%。

其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見9.9元，收報9.59元，升1.7%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.335元，收報0.31元，升8.77%；新意網集團（1686）創52周高，見7.8元，收報7.74元，升7.35%；華南城（1668）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升0.88%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

信安資管陳曉蓉：疫苗面世 資金流入周期股份

2020年強積金升12% 人均帳戶結餘料達25.5萬元

滬深三大指數連升5個交易日 創板指收復3100點

政府重申：無意讓市民提早取回MPF應急

蘋果據報要求上半年生產最少9500萬部iPhone

百達資管推亞洲債券基金 看好內房及金融企業債

渣打：恒指改革助反映港股市況

十部門發通知完善物管價格形成機制 銀河聯昌:首選雅生活

【有片：金匯測市王】沙特突然減產 油價走勢睇住上升通道

標普道瓊指數：取消剔除三大中資電訊股ADR

恒指先升後跌239點 油股向上 電訊股個別發展 金軟創上市新高