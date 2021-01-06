信安資管發布香港2021年度強積金市場投資展望，信安(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉預期，今年全球經濟將會增長約5%，當中尤其看好能源、工業、材料及金融板塊。她解釋，隨著疫苗面世相信資金會再度流入這類型周期股份，而金融股估值較低，在孳息曲線更陡峭及經濟復蘇情况下會利好行業前景。

環球市場之中較看好亞洲市場，主要是受疫情影響較少，而大多亞洲國家已於2020年年中重啟經濟，預期未來會有資金流入。上周二，日經指數收報27292點，升225點或1.63%，創下30年新高。她表示對日股輕微看好，在當地政府龐大財政刺激政策下，更多資金流入價值型股票，目前日股處於低股值，加上預計美元未來仍有下跌趨勢下，相信會帶動日股。

另對中港市場仍保持中性看法，中國市場方面主要受中美關係影響，她指出即使拜登出任下任美國總統都對雙方關係沒有太大作用，而內地政府近出對科企作出不同程度監管或罰款，都令中港股市不穩。儘管疫情散去，她相信香港市場仍會持續受政治事件影響，故對本地市場不感樂觀。

記者：黃清瑤

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