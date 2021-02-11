財經事務及庫務局局長許正宇指，因應早前財務委員會會議上提出讓市民提早提取強積金（MPF）僱員供款部分的建議，經政府內部討論，一致認為建議並不適宜推行，故在現階段無意容許市民提早取回部分MPF。

許正宇解釋，放寬讓市民提早取回MPF的建議，會令累算權益不時流失並失去滾存增值的機會，繼而削弱強積金制度的完整性，難以達致MPF原來協助勞動人口作退休儲蓄的目的。

另許正宇又指出，為針對因失業而面對即時經濟困難的人士及其家庭，政府在綜援計劃下設立限時的「援助失業人士特別計劃」，把適用於身體健全人士的資產上限由2020年6月1日至2021年5月31日暫時放寬一倍。政府將推行另一項新安排，詳情稍後公布。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

渣打：恒指改革助反映港股市況

十部門發通知完善物管價格形成機制 銀河聯昌:首選雅生活

【有片：金匯測市王】沙特突然減產 油價走勢睇住上升通道

標普道瓊指數：取消剔除三大中資電訊股ADR

恒指先升後跌239點 油股向上 電訊股個別發展 金軟創上市新高

金山辦公：美國禁令短期不會對經營產生實質影響 金山軟件升4.2%

滬深三大指數低收 創板指失守3100點

1個月1個月HIBOR終止6連跌 升0.04點子

阿里巴巴擬發美元債籌至少387億元

中央據報計劃要求螞蟻分享消費者信貸數據

金銀業貿易場：張德熙連任理事長

12月財新中國服務業PMI報56.3 遜預期

美國對伊朗鋼鐵業實施新制裁 涉12間伊朗及1間中國公司