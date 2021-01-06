瑞士百達資產管理大中華區固定收益主管楊孝強表示，亞洲經濟復蘇速度較快，收益率又高於其他地區，吸引資金追逐亞債，而且信貸息差仍有機會再收窄，加上亞洲企業槓桿沒有大升，發債多用於再融資而非增加槓桿，還有違約率仍偏低，都利好亞債前景。

該行宣佈將推出亞洲企業債券基金，基金最少投資六成投資級別債，以降低波動及平衡風險，主要涉獵中港市場，行業則以內房及金融為主。

基金高配內房債及金融企業債。其中看好五大內銀及資產管理公司，他解釋內地金融企業債息率吸引及評級高，五大內銀於香港上市透明度高及基本面佳，而內地資產管理行業前景好，不少為國企有中央支持。內房債方面，他指中央推內循環國策仍需由內房支持，而且城鎮化進程不會停，意味內房剛性需求大，還有行業整合持續都有利內房債。

中央去年推「三條紅線」新規監管內房後，內房債價一度向下，他指市場已很快消化消息，內房債價上月已有不少升幅，反映投資者有信心。他更樂見監管出現，能夠降低槓桿水平，有助信貸評級改善，利好長線基本面。而且近月仍有很多內房舉債作再融資，而非增加槓桿，不受中央新的監管融資措施影響，加上內房去年銷售情況理想，加快資金回籠，融資渠道又靈活，出現資金鏈斷裂機會微。

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