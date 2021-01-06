【有片：選股王】融創服務升勢加快
文章日期：2021年1月6日 13:14
恒指低開36點後反覆向下，半日以近低位收市，收報27,410點，跌239點或0.87%；國指跌0.18%。大市成交1205億元，交投暢旺。
科技股向好，恒生科技指數升近1%。騰訊（0700）升近2%。美團（3690）升半成，中芯（0981）升6%。不過，小米（1810）跌6%，有贊（8083）跌2%。石油、基建、水泥礦石股做好，中海油（0883）升3%，中交建（1800）升8%，中建材（3323）升4%，江西銅（0358）升半成。物管股大漲，碧桂園服務（6098）升逾一成，永升生活（1995）升近兩成。新能源、內需股個別發展，但回吐的較多，比亞迪股份（1211）跌4%，農夫山泉（9633）華潤啤酒（0291）跌逾2%。
住建部等多部委發布關於加強和改進住宅物業管理工作通知，當中包括放寬物管企業經營權限，擴大業務範圍，完善物管企業「物業服務+生活服務」模式。物管股大漲，碧桂園服務、永升生活率先破位創52周新高最強，但飈升後料走勢波動，高追要定好止蝕，碧桂園服務回調倘低收54元宜先離場。半新股融創服務（1516）升勢加快，短線支持位為18元，可以支持之上吸納。
劉思明