展望2021年投資市場，渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，該行看好未來股票市場發展；認為除日本以外的亞洲股市將受惠於美匯走勢疲弱，或有更多資金流入。

恒指公司建議將恒指成分股數目由目前52隻增加到65至80隻，梁振輝認為改革有助指數更能反映香港市場的實況。目前舊經濟股於香港市場佔比較重，在疫情之下拖累恒指2020年表現相對環球市場落後。至於新增股份會否為恒指帶來升市動力，需視乎新增股份的範疇，以及有關股份的走勢。隨著醫療科技、新能源汽車及物聯網（IoT）的興起，該行睇好上述三個範疇的股份走勢。

另美國早前計劃將中資公司在當地除牌，梁振輝稱因應最新發展，此憂慮暫時解除，有關股份的股價見大幅反彈。若未來中資公司在美國上市遇困難，中概股回流香港作第二上市的情況或會上升。

梁振輝強調，大部分較大型的中資企業亦已回流香港，未來再到港上市的中型公司對恒指的推動力或會減弱，惟相信發展利好整體市場的容量，認為恒指去年表現雖然相對落後，但見顯著成交。投資者可留意券商、交易所基金（ETF）及受政策影響的股份。

記者：蔡穎霖

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