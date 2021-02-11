彭博報道，標普道瓊指數公布，將在指數中保留三大中資電訊股ADR的位置，取消原定於1月7日刪除中國移動（0941）、中國電信（0728）和中國聯通（0762）的計劃。

根據聲明，在紐約證券交易所取消讓中國三大電訊公司除牌的計劃後，標普道瓊指數將不再剔除這三家中國電信公司的ADR。

聲明指，標普道瓊指數原計劃1月7日在市場開市前，將中國移動、中國電信和中國聯通的ADR從其指數中剔除。

公司補充道，對彭博社關於紐交所可能恢復將中國三大電訊公司除牌最初計劃的報道不予置評。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

恒指先升後跌239點 油股向上 電訊股個別發展 金軟創上市新高

金山辦公：美國禁令短期不會對經營產生實質影響 金山軟件升4.2%

滬深三大指數低收 創板指失守3100點

1個月1個月HIBOR終止6連跌 升0.04點子

阿里巴巴擬發美元債籌至少387億元

中央據報計劃要求螞蟻分享消費者信貸數據

金銀業貿易場：張德熙連任理事長

12月財新中國服務業PMI報56.3 遜預期

美國對伊朗鋼鐵業實施新制裁 涉12間伊朗及1間中國公司

恒指低開36點 阿里騰訊向上 金軟跌2.4% 聯通跌1.8%