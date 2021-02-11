今早開市前出現多個大消息，恒指低開36點後曾升69點，之後持續向下，最多曾跌260點，半日收市跌239點或0.87%，報27410點，成交金額1204億元；國指跌19點或0.18%，報10754點。恒生科技指數收報8532點，升0.81%。

藍籌13隻升，39隻下跌。美團（3690）升4.72%，收報310.6元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；小米（1810）跌6.09%，收報33.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.04%，收報95.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。

北水南下合計淨流入75.84億元，南水北上合計淨流入7.07億元人民幣。

3隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見132.5元，收報130.6元，升0.93%；舜宇（2382）創上市新高，見187.9元，收報180.7元，跌0.22%；蒙牛（2319）創上市新高，見51.9元，收報50.85元，跌0.88%。

兩新股上市，中邦環境（1855）定價2元，半日收報2.11元，升5.5%。新紐科技（9600）定價4.36元，半日收報4.4元，升0.91%。

沙特突然減產刺激油價上升，油股上升，中石油（0857）收報2.44元，升2.52%；中海油（0883）收報7.3元，升3.4%；中石化（0386）收報3.57元，升1.13%。

彭博社報道，梅努欽反對後 紐交所檢討暫停將三大中資電訊股除牌的決定。中國聯通（0762）收報4.83元，跌0.41%；中國電信（0728）收報2.19元，升1.39%；中國移動（0941）收報45.5元，跌1.3%。

美國商務部禁止支付寶、微信支付等中國APP。阿里巴巴（9988）收報229元，升2.69%；騰訊控股（0700）收報594元，升1.8%；金山軟件（3888）旗下澄清無影響，股價創上市新高，見57.6元，收報56.9元，升4.4%。

藍鼎（0582）濟州遺失億元，已向韓警報案。半日收報0.185元，跌1.59%。

PRADA（1913）去年12月銷售回復2019年水平，中國下半年銷售升逾五成。收報48.7元，跌1.42%。

波司登（3998）首三季核心品牌零售額按年升25%以上。半日收報4.23元，跌0.93%。

恒大（3333）12月銷售增1.1倍，明年銷售目標7500億。美的置業（3990）12月銷售增54%。恒大收報14.34元，升0.7%；美的置業半日收報16.94元，升0.95%。

比亞迪（1211）全年銷量跌7.46%；東風汽車（0489）跌逾2%。比亞迪創上市新高，見237.8元，收報220.8元，跌3.83%。東風收報8.96元，升2.52%。

多個行業破頂。

物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見58.2元，收報57.6元，升13.5%；永升生活服務（1995）創上市新高，見19.76元，收報19.64元，升19.03%；

內需股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見55.2元，收報54.25元，升0.84%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見20.5元，收報19.58元，跌2.83%；

醫藥、醫療相關股破頂，包括，翰森製藥（3692）創上市新高，見41.6元，收報40.9元，升1.24%；微創醫療（0853）創上市新高，見51.65元，收報49.8元，升2.15%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.04元，收報6.95元，升1.76%；

航運物流股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見18.7元，收報17.76元，跌3.79%；中國外運（0598）創52周高，見3.11元，收報2.92元，跌5.5%；中遠海控（1919）創52周高，見10.8元，收報10.5元，升0.96%；中遠海發（2866）創52周高，見1.44元，收報1.42元，升2.16%；太平洋航運（2343）創52周高，見1.66元，收報1.59元，跌3.05%。

科技股破頂，包括，微盟（2013）創上市新高，見17.6元，收報17.04元，升8.81%；

食品飲品股破頂，包括，中國飛鶴（6186）創上市新高，見21.9元，收報21.15元，升6.82%；農夫山泉（9633）創上市新高，見67.8元，收報63.2元，跌2.09%；

其他破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見9.9元，收報9.54元，升1.17%；新意網集團（1686）創52周高，見7.8元，收報7.64元，升5.96%。

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合辦：明報財經 及 王道財經

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