內地住建部、發改委及銀保監等10部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，提出21點有關未來物管行業發展方向及指引，更提到「完善物業服務價格形成機制」﹐變相放寬物業管理收費限制﹔《通知》又鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」。

走弱近半年的物管股即久旱逢甘露，早市全線爆升，升幅達4-18%不等。當中永升生活服務（1995）破頂，升19.03%，新城悅（1755）及中海物業（2669）亦領跑，新城悅升18.06%，中海物業升18.27%。銀城生活服務（1922）、鑫苑（1895）等較小型物管亦分別升16.51%、11.11%。大型股保利物業（6049）升16..03%、碧桂園服務（6098）亦爆升13.5%，雅生活（3319）則升16.3%等。

銀河聯昌報告指出，今次《通知》提出21項重要方向及指引有關未來物管行業發展，當中最重要的三點分別是「完善物業服務價格形成機制」、「鼓勵物管企業運用物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈和人工智慧等技術，建設智慧物業管理服務平臺，提升物業智慧管理服務水平」、以及「鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索 『物業服務+生活服務 』」。

銀河聯昌認為《通知》影響正面，特別是放寬了物業管理收費限制，以往中國的物業服務收費是實行政府指導價的。同時，將物業管理與其他日常生活服務結合起來，將允許物業管理公司提供更多的增值服務，對利潤率和盈利增長具有積極意義。該行首選為雅生活、合景悠活（3913）、時代鄰里（9928）、寶龍商業（9909）。

廣發證券報告認為，《通知》將解決四大難題包括業委會成立難、物業費收繳難、老舊小區覆蓋難、物業費提價難。《通知》更明確指出，物業服務價格主要通過市場競爭形成，從長期來看將培育業務接受「好品質需要好價格」的物業消費觀念，打開物管費提價的空間，從長期也將促進物業企業提高管理能力並提供多樣化的服務創收，有利於行業的長期健康發展。對於由實行政府物業服務價格指導價的地區，《通知》也指出「由有定價權限的價格部門、住房和城鄉建設部門制定並公佈基準價及其浮動幅度，建立動態調整機制」，從而解開了政府指導價限制物業費上限的難題。

至於領域延伸方面，廣發認為將促進物業企業提供多樣化的社區生活增值服務企業，利好社區生活增值服務龍頭。從2019年至2020年上半年來看，提供社區生活增值服務最多的物管股為保利物業、 碧桂園服務、永升，而單平米住宅物業社區生活增值服務最高的是保利物業、永升生活增值服務、綠城服務（2869），該行推薦保利物業、永升、碧桂園服務，另關注融創服務（1516）、金科服務（9666）、華潤萬象生活（1209）、綠城服務。

記者：方楚茵

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