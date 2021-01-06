金山辦公：美國禁令短期不會對經營產生實質影響 金山軟件升4.2%
文章日期：2021年1月6日 11:56
美國商務部禁止8個中國應用，其中包括金山軟件（3888）旗下WPS Office。金山軟件旗下於上海科創板上市的金山辦公表示，美國禁令短期不會對公司經營發展產生實質影響，目前在海外市場的超過1億名用戶，主要是免費用戶，只有少量廣告業務。
金山軟件現報56.8元，升4.2%。
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