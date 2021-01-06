美國商務部禁止8個中國應用，其中包括金山軟件（3888）旗下WPS Office。金山軟件旗下於上海科創板上市的金山辦公表示，美國禁令短期不會對公司經營發展產生實質影響，目前在海外市場的超過1億名用戶，主要是免費用戶，只有少量廣告業務。

金山軟件現報56.8元，升4.2%。

美國商務部：禁止支付寶、微信支付等中國APP

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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