港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升0.04點子至0.13518%。

港元現報7.7531元貶值13點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03875%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.06875%；2星期HIBOR升0.07點子至0.09732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.95點子至0.30036%；6個月期HIBOR跌0.54點子至0.52929%；12個月期HIBOR跌1.34點子至0.66304%。

美元指數現報91.167貶值0.146點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.13975%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0046%，終止連續2日收窄，利差是2021年1月04日後最高，當日差距為0.0103%。

對上一次終止連續2日收窄，是2020年12月24日，當日利差報0.1049%。

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