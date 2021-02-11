路透社引述消息指，阿里巴巴（9988）本月計劃通過發行美元債籌集至少50億美元(約387億港元)資金。

報導引述消息指，發債所得可能達到80億美元(約620億港元)，具體取決於投資者的反應可能將把所得款項用作一般公司用途。

阿里巴巴拒絕置評。阿里現報229.6元，升2.96%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

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立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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