阿里巴巴擬發美元債籌至少387億元
文章日期：2021年1月6日 11:16
路透社引述消息指，阿里巴巴（9988）本月計劃通過發行美元債籌集至少50億美元(約387億港元)資金。
報導引述消息指，發債所得可能達到80億美元(約620億港元)，具體取決於投資者的反應可能將把所得款項用作一般公司用途。
阿里巴巴拒絕置評。阿里現報229.6元，升2.96%。
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