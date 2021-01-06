金銀業貿易場公布，張德熙全票連任理事長。今屆工作首面是數碼黃金（GoldZIP）項目，透過財經事務及庫務局的協助，爭取得到監管機構對此數碼產品的指引。

其次是前海項目，繼續為貴金屬深港通發展努力。另外，亦會開發廣州南沙黃金白銀珠寶小鎮的項目，利用兩個據點，發展大灣區的黃金白銀走廊。

第三是強化實金業務，金銀業貿易場在驗證黃金和打印金條的數字已創下數十年來的新高。國際政治環境因素影響持續，導致已沉靜多時的實貨黃金市場再度活躍，可見未來，實物黃金的需求依然強勁。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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