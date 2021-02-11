財新公布，2020年12月財新中國服務業PMI錄得56.3，雖較11月回落1.5個百分點，遜市場預期，仍處於過去十年來的高位。

此前公布的2020年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53，回落1.9個百分點。製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至55.8，較11月下降1.7個百分點，顯示中國整體生產經營活動仍顯著增長。

國內服務業需求持續擴張，2020年12月服務業新訂單指數連續第八個月位於擴張區間，但較此前兩個月增速略有放緩。海外需求回落，新出口訂單曾在2020年11月創下一年半最高增速，但12月僅小幅增長。據調查樣本企業反映，最近主要出口市場疫情捲土重來，抑制海外業務的增長。

企業家對經濟前景依然非常​​樂觀，服務業經營預期指數刷新2011年5月以來的新高。服務業企業家普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟狀況將轉強，加上公司的擴張計劃，預期未來一年經營活動會因此有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業和服務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還將持續數月，考慮到2020年上半年的低基數效應，未來半年宏觀經濟同比指標將更為強勁。

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