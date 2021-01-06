恒指今早低開36點或0.14%，報27613點，成交金額63億元；國指今早高開25點或0.24%，報10799點。恒生科技指數開市報8574點，升1.31%。

藍籌20隻升，25隻下跌，7隻無升跌。雖然美國禁止支付寶使用，阿里巴巴（9988）升2.24%，報228元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；蒙牛（2319）跌2.14%，報50.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.67%，報97.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

兩新股上市，中邦環境（1855）定價2元，開市報1.99元，跌0.5%。新紐科技（9600）定價4.36元，開市報4.12元，跌5.5%。

沙特突然減產刺激油價上升，留意油股。中石油（0857）開市報2.42元，升1.68%；中海油（0883）開市報7.13元，升0.99%；中石化（0386）開市報3.59元，升1.7%。

彭博社報道，梅努欽反對後 紐交所檢討暫停將三大中資電訊股除牌的決定。中國移動（0941）開市報45.8元，跌0.65%；中國電信（0728）開市報2.16元，無升跌；中國聯通（0762）開市報4.76元，跌1.86%。

美國商務部禁止支付寶、微信支付等中國APP。阿里升2.4%；騰訊（0700）開市報585元，升0.26%；金山軟件（3888）開市報53.15元，跌2.48%。

藍鼎（0582）濟州遺失億元，已向韓警報案。開市報0.188元，無升跌。

PRADA（1913）去年12月銷售回復2019年水平，中國下半年銷售升逾五成。開市報49.4元，無升跌。

波司登（3998）首三季核心品牌零售額按年升25%以上。開市報4.35元，升1.8%。

恒大（3333）12月銷售增1.1倍，明年銷售目標7500億。美的置業（3990）12月銷售增54%。恒大開市報14.28元，升0.28%；美的置業開市報16.78元，無升跌。

比亞迪（1211）全年銷量跌7.46%；東風汽車（0489）跌逾2%。比亞迪開市報233.4元，升1.66%；東風開市報8.93元，升2.17%。

破頂股包括，微盟（2013）開市報16.18元，升3.32%；創上市新高，見16.18元，中國飛鶴（6186）開市報20.35元，升2.78%；創上市新高，見20.35元，農夫山泉（9633）開市報65.7元，升1.78%；創上市新高，見65.7元，中遠海控（1919）開市報10.58元，升1.73%；創52周高，見10.58元，太平洋航運（2343）開市報1.65元，升0.61%；創52周高，見1.65元。

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