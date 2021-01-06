外電報道，軟銀集計劃進行一年多來的首次債券發行。根據聯合承銷商野村公告，軟銀擬發行大約1000億日圓（約75.16億港元）的混合債券，發行定價將於本月確定。

根據《彭博》報道，新年剛開始，亞太地區債券發行勢如潮水，短短兩天美元、歐元債券發行量便突破200億美元。

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