IHS Markit公布，12月香港採購經理指數(PMI)由50.1降至43.5，反映營商景氣度未有延續上月回穩之勢並掉頭回落，PMI指數錄得4月以來最大跌幅。

受防疫措施收緊的影響，投入品供應鏈刷新過去20年最大的延誤率，並進一步縮減企業的產量和銷售額，推高成本。企業對前景的悲觀度已淡化至一年半以來最低。

IHS Markit首席商業經濟師Chris Williamson表示，香港爆發第四波疫情，海外疫情亦反彈，企業同時面對本地需求下滑及出口萎縮。而疫情亦削弱國際貨運能力，物流出現瓶頸，因而令供應鏈延誤創新高，帶動成本上升，對訂單需求造成更大打擊。不過，企業對疫苗面世有憧憬，悲觀情緒降溫。但最新PMI數反映景氣下行，顯示經濟環境很可能在疫情減退前續惡化，且要待到情況改善後才有望好轉。

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