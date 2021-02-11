美股向上，港股ADR升254點或0.91%，報27904點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.86%，折合報594.36元；阿里巴巴（9988）升4.48%，折合報232.99元；小米（1810）升1.74%，折合報35.91元；美團（3690）升1.42%，折合報300.83元；匯控（0005）升0.15%，折合報40.21元；建行（0939）跌0.08%，折合報5.75元。

美期向上，道期升0.12%，標期升0.13%，納期升0.25%。日股現跌0.22%，韓股現升1.18%，澳股現跌0.22%。

今日焦點股份可留意：

兩新股上市，中邦環境（1855）定價2元；新紐科技（9600）定價4.36元。

沙特突然減產刺激油價上升，留意油股。

彭博社報道，梅努欽反對後 紐交所檢討暫停將三大中資電訊股除牌的決定。留意三大電訊股。

美國商務部禁止支付寶、微信支付等中國APP。留意阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、金山軟件（3888）。

藍鼎（0582）濟州遺失億元，已向韓警報案。

PRADA（1913）去年12月銷售回復2019年水平，中國下半年銷售升逾五成。

波司登（3998）首三季核心品牌零售額按年升25%以上。

恒大（3333）12月銷售增1.1倍，明年銷售目標7500億。美的置業（3990）12月銷售增54%。

比亞迪（1211）全年銷量跌7.46%；東風汽車（0489）跌逾2%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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