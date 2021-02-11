市場關注喬治亞州正選舉對參議院控制權的影響，道指低開19點，高位曾升281點，低位曾跌82點。沙特意外宣布將在未來兩個月自願減產100萬桶/日，紐約期油大升4.9%，逼近近每桶50美元。其他消息方面，美國財政部制裁幾間與伊朗鋼鐵行業有關的公司，其中包括總部在中國的石墨電極供應商開封平煤新型炭材料科技有限公司。

道瓊斯工業平均指數收漲167點，升幅0.56%，報30391點。標普500指數收漲26點，升幅0.71%，報3726點。納斯達克綜合指數收漲120點，或0.95%，報12818點。

波音升4.4%，報211.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而聯合健康跌1.3%，報344.8元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果收市報131.01元，升1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1740.05元，升0.8%，亞馬遜收市報3218.51元，升1%，Facebook收市報270.97元，升0.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報400點。德國DAX指數收跌0.56%，報13651點；法國CAC 40指數跌0.44%，報5564點；英國富時100指數收漲0.62%，報6612點。