恒指昨升177點，收報27,649點，成交金額2150億元。美股今年首個交易日下跌，港股跟隨低開後回升，A股節節上升帶來助力。從成交額和內部動力來看，A股很大機會步入新升浪，內需股繼續是升市領袖，乳業股受惠加價消息刺激而大漲，落後的衛生用品股也大幅飈升，但汽車股高位回吐，惟比亞迪（1211）和美股3隻中概電動車股上升。入市續以三大主線為主，短線可試Vesync（2148），博破頂後貨乾挾上。

美股大跌，但沒有特別原因，若說是疫情嚴重，Zoom確實上升而波音下跌，但Netflix也同樣下跌，納指表現也遜於道指。三大指數一度跌逾2％，大量高升股跌幅更是驚人，固態電池龍頭Quantumscape周一晚暴瀉40％，體育界「Netflix」fubo股價5日內由40美元跌至24美元水平。很多高升股累計升幅動輒以倍計，有概念、貨乾（往往流通市值比例很低），在流動性大潮下便暴漲。一旦氣氛減退，大跌是意料中事。

但高升股還高升股，周一晚美股中的新能源、電動車和資源商品股都逆市向好，納指大跌但半導體卻在高位企穩。市場內部動力並不差。亞洲股市多不跟隨美股跌，除日股微跌外全部上升，韓股升1.3％，與3000點大關相差不足1％。電動車、5G手機、個人電腦、物聯網（IoT）等全都需要半導體，近期也不斷有缺貨的消息。可惜中港半導體股選擇不多，較好的還是到美股買半導體ETF（SOXX），以及韓股台股ETF。

中芯博反彈難度高 暫不用選

至於中芯（0981），筆者早前指可博中美關係緩和，結果由19元附近升至22元、23元。紐交所昨宣布不再強行將中資電訊商除牌退市，中芯反而大跌，原因是富時指數將中芯剔出指數，出現龐大沽壓。博反彈要等股價低位回穩、沽壓減退，以當前牛氣冲天的市况，暫不用選這些高難度股份。

2020年日韓台股市走勢強勁，踏入2021年輪到A股發威，2個交易日已升了3％。A股的一個特點是成交額相當重要，每次成交連日急增，步入牛市便毫無懸念。2020年7月兩市成交額連日破萬億元人民幣，也是A股步入下半年牛市的信號。筆者覺得A股的動力來自居民資產配置。去年1300多隻新基金募資總規模逼近3萬億，創下新基金發行紀錄，較此前3年合計的募資規模更高。一方面是基金表現出色，另一方面是流向樓市的資金減少了，更多配置到金融資產上。

半新股發力 整固後開車大升

與此同時，基金集資後又多流向龍頭股，形成A50指數、滬深300指數都穩步上揚，徹底擺脫以往大上大落。A股ETF以至槓桿式ETF都可考慮。

近期半新股發力，Vesync可以一試。該股上市獲高瓴、Orchid Asia及Orchid China取得多數新發行股份，實際流通量僅1.8億股，貨源歸邊。近期新股炒上的模式，多是首日向好、拉升後回調，整固完成後開車大升。由京東健康（6618）、華潤萬象（1209）再到近期的藍月亮（6993）都是如此。昨破頂後升勢凌厲，有機會大幅炒上。

[張兆聰 還看今朝]