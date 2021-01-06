彭博引述消息指，美國財長梅努欽反對後，紐約證交所正在重新考慮其暫停將中國三大電訊股除牌的決定。

報道指，梅欽周二致電紐約證券交易所集團總裁StaceyCunningham，對該交易所意外決定暫不實施中國三大電信公司的退市安排表示不贊成。

報道指，紐交所最初的決定意在遵守行政令，但後來發現禁令並不明確，所以改變了主意。知情人士指，一旦紐交所從政府得到確認，到底禁止什麼，將會繼續實施退市安排。一位知情人士說，財政部可能通過外國資產控制辦公室提供進一步的澄清。

紐交所和美國財政部發言人拒絕置評。

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