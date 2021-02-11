美國商務部長羅斯在一份聲明中稱，他將要求商務部開始執行總統特朗普簽署的禁止與多間中國軟件應用有商業往來的行政令。

特朗普早前簽署行政命令， 將在45天後禁止與包括支付寶在內的8個中國數字支付平台進行交易。

商務部長確定的列入行政令禁止範圍的軟件應用包括，支付寶、掃描全能王、QQ錢包、茄子快傳、騰訊QQ、VMate、微信支付和WPS Office。

羅斯於文件中稱，與特朗普站在同一陣線，支持保障美國人的私隱，免受中國共產黨威脅。

路透早前引述來自官員的消息指，此舉旨在遏制中國應用程序對美國人的威脅。

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