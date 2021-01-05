藍鼎濟州遺失億元 已向韓警報案
文章日期：2021年1月5日 22:59
藍鼎國際（0582）公布，管理層昨發現屬集團於南韓濟州保管的約145.6億韓圜（相當於約1.038億港元）已遺失，目前未能聯繫負責該筆款項的僱員，已立即向南韓警方報案，警方目前正調查該事件。
董事會目前正搜集有關事件的資料及調查有關事宜。藍鼎今日收報0.188元，跌2.6%。
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