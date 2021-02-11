PRADA：去年12月銷售回復2019年水平 中國下半年銷售升逾五成
文章日期：2021年1月5日 22:00
普拉達（PRADA、1913）公布最新業務情況，雖然2020年下半年受持續店舖關閉（佔平均9%店舖網絡）影響，但銷售逐漸復蘇，12月零售銷售全面恢復至2019年水平，下半年疫情對零售渠道影響以固定匯率計收窄至下跌6%。
集團歐洲及日本下半年業務因旅客流量不足而受影響，美洲、中東、俄羅斯以及亞太地區錄得良好表現，中國更錄得52%增長。為配合集團策略，批發銷售額減少現時零售渠道佔總銷售額約九成。
集團指出，其對質量和產品組合審慎管理，有助恢復利潤率，抵銷了2020年上半年的赤字，2020年以正EBIT作結，淨財務狀況亦較去年初有所改善。
普拉達今日收市報49.4元，跌0.6%。
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