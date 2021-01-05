波司登（3998）公布，截至2020年12月底止首9個月品牌羽絨服業務板塊按年持續穩健增長，核心品牌波司登零售金額按年升25%以上；其他品牌零售金額按年升40%以上。

集團指出，今財年積極應對疫情帶來的挑戰和不利影響，堅持「聚焦主航道，聚焦主品牌」戰略目標，以「功能+時尚」設計理念，提升產品品質、時尚設計和科技功能。

波司登今日收市報4.27元，升2.15%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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