波司登首三季核心品牌零售額按年升25%以上
文章日期：2021年1月5日 20:06
波司登（3998）公布，截至2020年12月底止首9個月品牌羽絨服業務板塊按年持續穩健增長，核心品牌波司登零售金額按年升25%以上；其他品牌零售金額按年升40%以上。
集團指出，今財年積極應對疫情帶來的挑戰和不利影響，堅持「聚焦主航道，聚焦主品牌」戰略目標，以「功能+時尚」設計理念，提升產品品質、時尚設計和科技功能。
波司登今日收市報4.27元，升2.15%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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