人行放寬企業境外放款規定
文章日期：2021年1月5日 19:57
中國人民銀行公布，根據企業業務需求，人行及外管局決定將境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數由0.3上調至0.5。
人行指，政策調整後，境內企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業走出去的資金需求，也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。
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