工行行長谷澍辭任 傳將任農行董事長
文章日期：2021年1月5日 18:52
工商銀行（1398）發表公告，行長谷澍因工作變動，辭去該行副董事長、執行董事、行長等職務，辭請自送達董事會時生效。谷澍確認，與該行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東及債權人。
去年底內媒已引述消息人士表示，谷澍已在上月24日到農業銀行（1288），接替到齡退休的周慕冰，出任農行黨委書記，即意味谷澍即將出任農行董事長。
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