醫療大數據股醫渡科技（2158）孖展繼續攀升，現暫超購386倍。本報統計，截至今日下午6時，於10家券商，該股共錄得券商孖展約1591億元。各券商中，華泰國際借出256億元，耀才借出291億元，輝立借出239億元，富途借出246.31億元，信誠借出190億元，大華繼顯借出167億元，凱基借出82億元，英皇借出55億元，華盛借出50億元，時富借出15億元。公司將於周四（7日）截招。

今年「超購王」汽車網站股網上車市（1490）暫超購546倍，於6家券商共計錄得142.79億元孖展。該股公開發售集資額為2611萬元。耀才借出40億元，富途借出39.29億元，輝立借出37億元，信誠借出24億元，時富借出1.5億元，凱基借出1億元。

吳奇隆、劉詩詩加持的明星影視股稻草熊（2125）暫超購188倍，於8家券商共計借出約192.76億元。該股公開發售集資額為1.02億元。各券商中，富途借出60.26億元，耀才借出49億元，輝立借出33億元，華泰國際借出15億元，大華繼顯借出8億元，英皇借出6億元，凱基借出10億元，信誠借出10億元，時富借出1.5億元。

此外，蚊型股Legion Consortium（2129）亦備受歡迎，根據券商統計，現正超購277倍，錄得45.16億元孖展。

達豐設備服務（2153）、裕程物流（8489）今日截招。現時仍有8隻新股正招股。按截招先後排序，分別為Legion Consortium、現代中藥（1643）、醫渡科技、宋都服務（9608）、網上車市、稻草熊、萬榮家生活服務（2146）、麥迪衛康（2159）。

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