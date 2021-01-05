太陽城集團發表2021年展望，行政總裁兼董事周焯華表示，最艱難的2020年已經過去，隨著新冠疫苗的出現，全球經濟將有望出現共振復蘇，有利促進祖國及澳門社會、經濟、旅遊業等方面全面恢復，預期在2021年強勢發展。為了堅定踐行「愛國愛澳」的精神，致力透過旗下品牌太陽餐飲拓展於內地的事業，於上年開始正式在成都和重慶開設八家餐廳，並正籌備於2021年開設更多優質品牌餐廳。同時，亦會籌備與澳門餐飲業界成立合資公司，預計在明年3月於重慶魯祖廟項目內開設三間餐廳。

太陽城指，集團首個度假村項目「越南會安南岸綜合度假村」將盛大開幕，4家豪華酒店即會安南岸套房酒店、會安南岸新世界酒店及公寓、會安南岸芊麗酒店及會安瑰麗酒店，屆時超過1000間客房將正式投入營運。會安南岸未來將以東南亞旅客為其主要客源市場。

另透過太陽城集團控股（1383）入主凱升（0102），凱升旗下水晶虎宮殿第二期的開發工程將於2021年緊鑼密鼓地進行，屆時度假村內的娛樂設施將增加一倍，酒店客房數量亦會增加三倍，並將興建更多餐飲及等娛樂休閒設施，預料於2022年下旬正式試營，並在2023年全面迎賓。其重點開發本地俄羅斯市場，並引進日本及韓國旅客成為其目標客源市場。透過收購Suntrust Home Developers, Inc.，正開展菲律賓馬尼拉娛樂城中心的Westside City綜合度假村項目，將於2023年前開業。

其亦將業務版圖拓展至東亞地區，並計劃在日本沖繩縣宮古島及日本北海道二世谷町開發度假村項目，將於2021年積極投入建設開發工程。該集團形容，矢志發展成亞洲領先綜合度假村營運商，以及作為一間紮根澳門的本土企業，積極響應國家政策「走出去」的成果。

在影視娛樂事業方面，太陽娛樂文化在今年將透過日本和馬來西亞成立之分公司，擴展東南亞娛樂版圖，同時亦籌備電影行業今年全面復甦工作。目前，太陽娛樂文化於上年投資製作的電影及電視劇集已陸續完工，包括由林家棟主演、計劃參與國際影展的電影《智齒》、由大鵬、林家棟主演的《第八個嫌疑人》、由賈靜雯製作出品及領銜主演的《媽別鬧了》等，並計劃於2021年上映。除此之外，該公司將於今年重點製作首部澳門大型飛車動作片《直道而行》，由韓寒擔任監製，同時積極籌備屢獲殊榮的電影《殺破狼》、《殺破狼·貪狼》續集製作，即將於2021年開拍《殺破狼3》及《殺破狼·貪狼2》。

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合辦：明報財經 及 王道財經

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