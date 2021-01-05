明日將有兩隻新股掛牌，分別為新紐科技（9600）及中邦環境（1855）。新紐科技招股價定價4.36元，截至下午6時，於耀才暗盤，正升3.9%，報4.53元，每手800股，每手帳面賺136元。於富途暗盤則飈升18%，報5.14元，每手帳面賺624元。新紐科技為金融業及醫療業IT解決方案提供商，公司今早公布上限定價，公開發售共收獲33.7萬份申請，超購446倍。國際配售超購1.4倍。一手中籤率16%，625手穩中一手。有79人入頂頭槌飛。

中邦環境則僅微升0.5%，報2.01元，每手2000股，每手帳面賺20元。於富途暗盤則升5%，報2.1元，每手帳面賺200元。中邦環境為內地園林及生態修復項目服務提供商，公司偏下限定價2元，公開發售共收到2.4萬份申請，超購35倍，一手中籤率13.5%，25手穩中一手。

記者：馬迪帆

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