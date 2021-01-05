「舖王」鄧成波家族去年雖然完成收購松齡護老（1989）的交易，但是尚有餘波。賣方即前主席嚴定基等為首的Pine Active Care在周一入稟高等法院，向鄧成波、他兩名兒子即現松齡主席鄧耀昇及鄧耀邦，及他家族名下7間公司，追討2.65億元尾數。事情涉及鄧成波家族去年收購松齡時，獲賣方授出貸款應付收購，但是鄧氏父子未有如期還款，引發是次訴訟。

同時Pine Active Care亦入稟追討新港酒店、鄧成波及鄧耀昇，追討一筆按揭貸款，涉值2.7億元。事涉鄧氏父子在2020年2月初將地皮抵押予原告，確保支付收購松齡尾數，結果因為鄧氏未有償還欠款，因此入稟追討。現時Pine Active Care及嚴氏家族等原有管理層，尚持有松齡約15.74%。

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