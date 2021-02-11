基匯資本管理的基匯房地產基金V委託澳新銀行、渣打銀行及大華銀行，安排140.38億元貸款，用作為早年購入領展（0823）旗下多個商場，於2018年籌組的貸款再融資。是次貸款的年期為3年，息率為港元同業拆息加158點子，前置費用為牽頭行費用10億元或以上為45個基點，總費用為173個基點。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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