天津市第二中級法院今日就中國華融（2799）前董事長賴小民受賄、貪污、重婚案作出宣判。以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，沒收個人財產200萬元（人民幣，下同）；以重婚罪判處有期徒刑1年。

法院同時判決，追繳賴小民受賄所得財物及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳；對貪污所得財物依法發還被害單位。

案情指，2008年至2018年期間，賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳原主任，中國華融資產管理公司原總裁等職務上的便利，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔等事項上提供幫助，直接或間接非法收受、索取財物共計逾17.88億元；侵吞、套取單位公共資金共計約2513萬元。此外，賴小民在已婚情況下，與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。

法院認為，賴小民受賄金額特別巨大，在22宗受賄事件中，有3宗金額達到2億元、4億元、6億元以上，另有6宗均在4000萬元以上。同時，賴小民亦有主動索取賄賂等從重處罰行為，罪行嚴重，不足以從寬處罰，依法應予嚴懲。

華融今日收報0.87元，升3.6%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

鴻海第四季度收入 勝預期 12月收入大增32%

傳美團入股連鎖酒店集團

比亞迪全年銷量跌7.46% 東風汽車跌逾2%

中移動：繼續密切關注紐交所相關事項進展

恒指午後再發力收市升217點 創近11個月新高

澳門大除夕入境客逾3萬 創11個月單日最高

紐交所撤銷電訊股除牌計劃 華春瑩：美方無端打壓反映其制度隨意性

新濠：Studio City料達總收入運轉率約35%便收支平衡

信諾推客戶自行組合醫保產品

摩通唱好比特幣 予其長期目標價14.6萬美元

滬深三大指數四連升 兩市合共成交額破1.2萬億人幣