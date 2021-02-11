中國恒大（3333）公布，2021年合約銷售目標為7500億元人民幣（下同），並將有息負債目標再下降1500億元。同時集團2020年合約銷售額為7232.5億元，按年增20.3%，較全年目標6500億元超出11%。2020年12月份的合約銷售額為445.9億元，較2019年12月份的205.2億元按年增加117%。

美的置業（3990）公布，2020年全年合約銷售額約1,261.6億元，較2019年的1012.3億元按年升25%。單計2020年12月份的合約銷售額約158.8億元，較2019年12月份的102.8億元，按年升54%。

金地商置（0535）公布，2020年全年的合約銷售額為751.65億元，較2019年全年的636.62億元按年增加18%。2020年12月份的合約銷售額為108.85億元，較2019年12月份的111.74億元按年減少3%。

銀城國際（1902）公布，2020年全年的合約銷售額為232.083億元，較2019年全年的198.214億元按年增加17%。2020年12月份的合約銷售額為69.744億元，較2019年12月份的32.075億元按年增加117%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

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日期： 1月12日

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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