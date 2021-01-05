台股鴻海公布12月收入數字，按年升32.3%至7137.8億元新台幣(下同)，是第4季收入按年增速最快的一個月，整個第四季收入達2萬億元，高過預期的1.8萬億元。10月及11月收入分別按年升2.8%及13%，而9月份則跌20%。全年收入為5.35萬億元，按年升0.31%。

今年10月蘋果推出一新代iPhone，較上一代推遲一個月。

鴻海在11月時稱，10- 12月季度的營收增速料將與前一年同期持平。

郭明錤：首季iPhone出貨量增20% 蘋果季績可勝預期

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