鴻海第四季度收入 勝預期 12月收入大增32%
文章日期：2021年1月5日 17:11
台股鴻海公布12月收入數字，按年升32.3%至7137.8億元新台幣(下同)，是第4季收入按年增速最快的一個月，整個第四季收入達2萬億元，高過預期的1.8萬億元。10月及11月收入分別按年升2.8%及13%，而9月份則跌20%。全年收入為5.35萬億元，按年升0.31%。
今年10月蘋果推出一新代iPhone，較上一代推遲一個月。
鴻海在11月時稱，10-
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