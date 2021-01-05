比亞迪全年銷量跌7.46% 東風汽車跌逾2%
文章日期：2021年1月5日 16:50
比亞迪（1211）公布，2020年12月汽車總銷量為56,322輛，按年增三成。2020年全年累計銷量為426,972輛，按年跌7.46%。
另外，東風汽車（0489）公布，2020年12月汽車生產量為33.54萬輛，按年增15.76%；全年累計產量283.51萬輛，按年跌3.47%。
銷量方面，2020年12月汽車銷量為34.26萬輛，按年增兩成；全年累計銷量為286.83萬輛，按年跌2.17%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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