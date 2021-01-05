比亞迪（1211）公布，2020年12月汽車總銷量為56,322輛，按年增三成。2020年全年累計銷量為426,972輛，按年跌7.46%。

另外，東風汽車（0489）公布，2020年12月汽車生產量為33.54萬輛，按年增15.76%；全年累計產量283.51萬輛，按年跌3.47%。

銷量方面，2020年12月汽車銷量為34.26萬輛，按年增兩成；全年累計銷量為286.83萬輛，按年跌2.17%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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