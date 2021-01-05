傳美團入股連鎖酒店集團
文章日期：2021年1月5日 16:51
內地《界面新聞》引述消息指，美團（3690）將會入股連鎖酒店集團「東呈國際集團」兩成股權，據其解，東呈國際整體估值約50億元人民幣。美團未有回應該報道。
東呈國際集團主要經營精品酒店，包括怡程、宜尚、柏曼等15個品牌，已開業及在籌建中酒店超過3000家，主要分布在華中及華南，特別是湖北及廣西，付費會員超過3500萬。
據報，華住（1179）、錦江兩大酒店集團也和東呈接洽過，因為東呈的優勢也正好是這兩家的補充。
另有消息稱，同程藝龍（0780）也於近期戰略投資了珀林酒店集團，投資金額上億量級，同程藝龍向界面新聞證實了該說法。
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