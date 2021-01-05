日清食品（1475）公布，初步投資中國順德廠房建設冷凍麵的生產及儲存設施，令產品組合更豐富，同時捕捉中國對冷凍食品及優質麵食的需求，設施即將在本月投產，產品會於今年首季上架。

集團首次在中國引入日本的「冰冠製法」生產技術，技術利用冰塊包裹麵條，以保存麵條的原味、濕潤和嚼勁，麵條與專用袋放入微波爐加熱3.5分鐘，冰塊便會融化並將麵條蒸熟。首批冷凍麵產品是日清與日本人氣拉麵店「博多一幸舍」合作推出，包括博多豚骨風味拉麵及香辣豚骨風味拉麵，產品率先在北京及成都的7-Eleven獨家發售。以「日清食品」品牌推出的冷凍麵將於年內於中國中高檔超級市場發售。

日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆指出，集團會不斷創新繼續提升核心即食麵產品質素，並推出新構思以擴展業務。隨著中國消費者對冷凍食品及優質方便麵的需求持續增長，集團未來將繼續投資，以及與更多日本拉麵店合作開發新口味，採納新元素以滿足消費者需求。

日清今日收市報6.42元，升0.63%。

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