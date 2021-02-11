恒指午後止跌回升，今早低開191點後最多曾跌322點，受惠於紐交所容許三大中資電訊股票續買賣，午後升幅擴大至最多217點，高見27690.21點，是2020年2月20日27767.28點後最高。

恒指收市升177點或0.64%，報27649點，成交金額2150億元，較上日增加17.73%；國指升51點或0.48%，報10774點。恒生科技指數收報8463點，跌0.31%。

北水南下合計淨流入107.43億元，較上日減少20.39%，連續第10日流入，累計流入588.69億元。南水北上合計淨流出44.44億元人民幣，較上日增加720.12%，連續第2日流出，累計流出49.86億元。

藍籌34隻升，16隻下跌，2隻無升跌。

三大電訊股止跌回升，聯通（0762）升8.5%，收報4.85元，是升幅最大的藍籌，曾升最多10.96%，是2020年10月21日後最大升幅。高見4.96元，是2020年11月16日5.04元後最高。

中移動（0941）收報46.1元，升5.13%；曾升最多8.44%，是2020年3月20日後最大升幅。高見47.55元，是2020年11月30日47.7元後最高。

中國電信（0728）收報2.16元，升3.35%；曾升最多8.13%，是2020年11月11日後最大升幅。高見2.26元，是2020年12月28日2.29元後最高。

中海外（0688）跌4.24%，收報15.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.92%，收報583.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；阿里巴巴（9988）跌2.02%，收報223元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

5隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見129.9元，收報129.4元，升1.89%；舜宇（2382）創上市新高，見183.4元，收報181.1元，升2.32%；小米（1810）創上市新高，見35.9元，收報35.3元，升0.14%；蒙牛（2319）創上市新高，見51.5元，收報51.3元，升7.32%；傳嗶哩嗶哩擬在港第二上市，集資155億元，港交所（0388）創上市新高，見460元，收報457元，升3.44%。

配股潮，配股股全向下。

藥明生物（2269）大股東折讓6.4%減持 售股量較預期多。收報101.9元，跌1.26%。

錦欣生殖（1951）股東折讓7.5%減持，收報元，無升跌%；建滔積層板（1888）下限配股，超額售股，收報15.2元，跌5.71%。

中國東方教育（0667）管理層兼大股東折讓8.6%減持。收報15.8元，跌12.02%。

泰加保險（6161）折讓近兩成配股，集資5155萬元還債。收報0.67元，升8%。

三大電訊股避免除牌，不過，富時羅素指，周四起從指數中剔除中芯國際（0981）、中國聯通A股。中芯收報19.48元，跌9.61%。

昨公布數據的股份個別發展。

圓通速遞國際（6123）發盈喜，料全年純利升至少6倍。收報6.2元，升32.4%。

雅居樂（3383）12月銷售按年升1.5倍，合景（1813）升40%，大發（6111）升44%。雅居樂收報9.83元，跌1.9%；合景泰富收報10.16元，升2.83%；大發收報6.66元，跌4.31%。

富力（2777）全年銷售不達標，12月權益合約按年升2成。收報9.81元，升0.93%。

澳門2021年度預算料博彩稅按年跌五成只有455億澳門元；美銀料1月份全月澳門賭收按年跌60%。濠賭股跌幅輕微，跌最多的銀河娛樂（0027）收報60.1元，跌1.15%；唯一升的金沙中國（1928）收報34.2元，升0.74%。

杜惠愷接手鄭家純手上豐盛創建（0331）18%股權。收報3.62元，升1.1%。

熱炒股續破頂。

內需消費股破頂，包括李寧（2331）創上市新高，見54.75元，收報53.8元，升0.94%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見235元，收報229.6元，升2.87%；滔搏（6110）創52周高，見12.44元，收報12元，跌0.5%；東風集團股份（0489）創52周高，見9.39元，收報8.74元，跌2.35%；聯想（0992）創52周高，見7.68元，收報7.63元，升0.13%。

飲食相關破頂股，包括九毛九（9922）創上市新高，見26.2元，收報25元，升1.21%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見77.35元，收報74.75元，升1.01%；中國飛鶴（6186）創上市新高，見20.3元，收報19.8元，升4.98%；農夫山泉（9633）創上市新高，見65.6元，收報64.55元，升6.52%。

科技相關破頂股，包括心動公司（2400）創上市新高，見59.85元，收報55.95元，跌4.03%；微盟（2013）創上市新高，見15.74元，收報15.66元，升2.62%。

醫藥相關破頂股，包括信達生物（1801）創上市新高，見86.85元，收報85元，升4.62%；藥明康德（2359）創上市新高，見163.3元，收報162.3元，升3.05%；微創醫療（0853）創上市新高，見49元，收報48.75元，升18.61%。

物流航運相關破頂股，包括海豐國際（1308）創上市新高，見18.68元，收報18.46元，升2.56%；中國外運（0598）創52周高，見3.11元，收報3.09元，升8.04%；中遠海控（1919）創52周高，見10.48元，收報10.4元，升2.56%。

其他破頂股包括，中金（3908）創上市新高，見22.35元，收報21.5元，跌1.38%；新奧能源（2688）創上市新高，見117.3元，收報115.2元，跌0.6%；紫金礦業（2899）創上市新高，見9.76元，收報9.43元，跌0.74%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.295元，收報0.285元，升9.62%。

恒大（3333）再出招吸金，內地推商舖「0元購」活動。收報14.24元，升0.71%。

雷士（2222）委任伍暵倫為首席財務官。收報0.171元，跌0.58%。

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