紐約證交所發公告，表示不再計劃將中國的電信巨頭除牌。外交部發言人華春瑩指，已注意到聯通（0762）和中電信（0728）已經就此做出了初步的回應，並強調美國的國際金融中心的地位有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。

華春瑩指出，近期美國的一些政治勢力持續無端打壓在美上市的外國公司，反映出了它的規則和制度的隨意性、任意性和不確定性。她稱，對中國公司的打壓行為對中國相關公司的直接影響是相當有限的，但它將損害美國國家利益和自身形象，也將損害美國資本市場的全球地位。

她又表示，希望美方尊重法治，尊重市場，多做維護全球金融市場秩序和保護投資者合法權益，有益於全球經濟穩定發展的事情。

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