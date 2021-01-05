新濠：Studio City料達總收入運轉率約35%便收支平衡
文章日期：2021年1月5日 15:43
新濠國際（0200）指，截至去年11月30日，旗下Studio City持有9860萬美元之現金及現金等價物及10萬美元受限制現金，並有2.33億美元循環信貸額度可供動用。其已進行成本削減計劃，以盡量減少非必要項目造成的現金流出。Studio City預計在達到歷史博彩總收入運轉率約30%至35%，將實現經調整EBITDA收支平衡。旗下新濠影滙娛樂場於去年10月及11月期間之合併博彩毛收入較同年第三季度增加約146%。
Studio City受到新冠肺炎疫情影響，預計對20年9月底止的經營業績及財務狀況造成不利影響，有關影響已持續至去年第四季度，並預計將至少在今年部分時間持續。新濠國際今日股價最新報14.92元，跌0.53%。
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