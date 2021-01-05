信諾推客戶自行組合醫保產品
文章日期：2021年1月5日 15:29
信諾公布，該行推出新醫療產品「信諾DIY隨意保」，客戶可以根據個人需要，從7種保障選項中選擇，設計適合自己的健康保障，選項包括基本門診保障、門診手術保障、附加門診保障、牙科保障、意外保障、癌症保障及眼科保障。該行指，投保過程簡單，在網上完成申請。
信諾表示，產品可讓客戶升級或填補現有的醫療保險計劃不足，網上投保一經批核，客戶可即時獲得保障。該行指，按一名27 歲男性，並選擇牙科保障計劃一及意外保障計劃一計算，保費可低至每日82元。
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方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
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