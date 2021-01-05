信諾公布，該行推出新醫療產品「信諾DIY隨意保」，客戶可以根據個人需要，從7種保障選項中選擇，設計適合自己的健康保障，選項包括基本門診保障、門診手術保障、附加門診保障、牙科保障、意外保障、癌症保障及眼科保障。該行指，投保過程簡單，在網上完成申請。

信諾表示，產品可讓客戶升級或填補現有的醫療保險計劃不足，網上投保一經批核，客戶可即時獲得保障。該行指，按一名27 歲男性，並選擇牙科保障計劃一及意外保障計劃一計算，保費可低至每日82元。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

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立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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