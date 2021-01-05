摩通唱好比特幣 予其長期目標價14.6萬美元
文章日期：2021年1月5日 15:15
近期屢創新高的比特幣(Bitcoin)獲大行繼續唱好。摩根大通發表報告指，隨著比特幣與黃金將在投資流量上互相競爭，長遠而言，料比特幣會進一步增長，給予目標價14.6萬美元。
該行報告指，目前比特幣市值約5750億美元，要與私人部門通過ETF基金或金條和金幣對黃金的總投資相匹配，理論上其市值必須增長4.6倍，價格升至14.6萬美元。惟該行強調，比特幣和黃金之間的波動趨同難以於短期發生，預計將是一個多年的過程，故14.6萬美元的價格應被視為一個長期目標，對今年而言，則是一個不可持續的目標價。
根據coindesk平台，比特幣現報31226美元，下跌4.43%。
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