滬深三大指數四連升 兩市合共成交額破1.2萬億人幣
文章日期：2021年1月5日 15:02
滬深三大指數四連升。滬指午後向上，穩守3500點大關，以日中最高位收市，收報3528點，升25點或0.73%，成交額5680億元人民幣（下同）。
深證成指午後同樣向上，以近日中高位收市，收報15147點，升320點或2.16%，成交額6984億元，兩市合共成交額12664億元。
創板指3100點得而復失，收報3097點，升19點或0.65%。
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