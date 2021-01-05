【有片：選股王】5G行業應用迎來爆發期 中興通訊挑戰降軌
文章日期：2021年1月5日 13:04
恒指低開後最多跌322點、低見27,150點反彈，半日收報27,388點，跌83點或0.31%；國指跌0.10%。大市半日成交1186億元，成交活躍，部分受到多隻股份配售大手上板帶動。
部份傳統股有明顯反彈，中移動（0941）中國鐵塔（0788）中國鐵建（1186）升約半成。內需股繼續做好，農夫山泉（9633）蒙牛（2319）升3%、4%；維達（3331）升8%。新能源比亞迪股份（1211）龍源（0916）升3%。科網股微盟（2013）有贊（8083）升逾2%再創新高；不過，金蝶（0268）跌逾4%，阿里巴巴（9988）跌近3%。另外部分汽車、新能源、濠賭股有沽壓，長汽（2333）跌6%，信義光能（0968）銀河娛樂（0027）跌2%。
中資電訊、基建做好，中興通訊（0763）也可留意。據公司董事長李自學在新年致辭中提到，公司持續加大研發投入，實現了5G市場格局和份額雙提升，2020年第三季度，中興5G基站发貨全球市場份額佔比33%，全球排名第二；預計5G和AI為核心的數字技術將為全球經濟發展注入新的動力，新業態和新模式將不斷湧現，5G行業應用迎來爆發期。
走勢上，中興通訊今早挑戰下降軌約21.5元阻力，一旦升破將可上試22、23元水平。入市止蝕位可放在20元水平。
劉思明