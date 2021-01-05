恒指半日跌幅收窄，今早低開191點後最多曾跌322點，紐交所容許三大中資電訊股票續買賣，恒指曾倒升0.9點，半日跌83點或0.31%，報27388點，成交金額1185億元；國指跌10點或0.1%，報10712點。恒生科技指數收報8426點，跌0.74%。

藍籌24隻升，27隻下跌，1隻無升跌。

紐約證交所稱不再計劃將中資電訊股除牌，三大電訊股止跌回升，聯通（0762）升6.71%，收報4.77元，是升幅最大的藍籌，曾升最多10.96%，是2020年10月21日後最大升幅，當日升幅為13.33%。高見4.96元，是2020年11月16日5.04元後最高。

中移動（0941）升5.47%，收報46.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。曾升最多7.53%，是2020年3月20日後最大升幅，當日升幅為13.58%。高見47.15元，是2020年12月4日47.25元後最高。

中國電信（0728）收報2.21元，升5.74%；曾升最多8.13%，是2020年11月11日後最大升幅，當日升幅為11.24%。高見2.26元，是2020年12月28日2.29元後最高。

中海外（0688）跌3.64%，收報15.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.13%，收報96.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。

北水南下合計淨流入65.1億元，南水北上合計淨流出47.99億元人民幣。

4隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見128.2元，收報126.5元，跌0.39%；小米（1810）創上市新高，見35.9元，收報34.8元，跌1.28%；蒙牛（2319）創上市新高，見50.85元，收報49.75元，升4.08%；港交所（0388）創上市新高，見455元，收報451.6元，升2.22%。

三大電訊股避免除牌，不過，富時羅素指，周四起從指數中剔除中芯國際（0981）、中國聯通A股。中芯國際收報21.45元，跌0.46%。

配股潮，配股股全向下。

藥明生物（2269）大股東折讓6.4%減持 售股量較預期多。收報100.4元，跌2.71%。

錦欣生殖（1951）股東折讓7.5%減持，收報15.08元，跌6.45%；建滔積層板（1888）下限配股，超額售股，半日收報11.74元，跌7.5%。

中國東方教育（0667）管理層兼大股東折讓8.6%減持。半日收報15.88元，跌11.5%。

泰加保險（6161）折讓近兩成配股，集資5155萬元還債。半日收報0.62元，無升跌。

昨公布數據的股份個別發展。

圓通速遞國際（6123）發盈喜，料全年純利升至少6倍。半日收報6.1元，升30%。

雅居樂（3383）12月銷售按年升1.5倍，合景（1813）升40%，大發（6111）升44%。雅居樂收報9.85元，跌1.7%；合景泰富收報9.93元，升0.51%；大發收報6.65元，跌4.4%。

富力（2777）全年銷售不達標，12月權益合約按年升2成。收報9.61元，跌1.13%。

澳門2021年度預算料博彩稅按年跌五成只有455億澳門元；美銀料1月份全月澳門賭收按年跌60%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報14.9元，跌0.67%；美高梅中國（2282）收報12.14元，升0.33%；澳博控股（0880）收報8.68元，跌0.34%；永利澳門（1128）收報12.7元，跌2.01%；銀河娛樂（0027）收報59.5元，跌2.14%；金沙中國（1928）收報33.55元，跌1.18%。

杜惠愷接手鄭家純手上豐盛創建（0331）18%股權。半日收報3.64元，升1.6%。

熱炒股續破頂。

內需消費股破頂的有，李寧（2331）創上市新高，見54.75元，收報53.5元，升0.38%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見235元，收報230.2元，升3.14%；滔搏（6110）創52周高，見12.44元，收報12.06元，無升跌；東風集團股份（0489）創52周高，見9.39元，收報8.98元，升0.34%。

飲食相關破頂股，包括九毛九（9922）創上市新高，見26.2元，收報24.8元，升0.4%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見77.35元，收報75.35元，升1.82%；農夫山泉（9633）創上市新高，見65.6元，收報62.5元，升3.14%；青啤（0168）創上市新高，見88.35元，收報85.15元，升0.12%。

科技相關破頂股，包括心動公司（2400）創上市新高，見59.85元，收報56.6元，跌2.92%；微盟（2013）創上市新高，見15.74元，收報15.58元，升2.1%。

醫藥相關破頂股，包括藥明康德（2359）創上市新高，見163.3元，收報159.7元，升1.4%。

物流航運相關破頂股，包括海豐國際（1308）創上市新高，見18.68元，收報18.2元，升1.11%；中國外運（0598）創52周高，見3.11元，收報3.01元，升5.24%；中遠海控（1919）創52周高，見10.48元，收報10.16元，升0.2%。

其他破頂股包括，中金（3908）創上市新高，見22.35元，收報21.55元，跌1.15%；新奧能源（2688）創上市新高，見117.3元，收報114.8元，跌0.95%；紫金礦業（2899）創上市新高，見9.76元，收報9.32元，跌1.89%。

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