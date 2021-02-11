港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌6日 見近2個月低
文章日期：2021年1月5日 11:18
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌1.52點子至0.13482%。對上一次連跌6日是2020年11月12日，當日拆息報0.12018%。1個月HIBOR是2020年11月30日後最低，當日報0.11268%
港元現報7.7527元升值9點子，曾貶值最多1點子，報7.7537元，亦曾升值最多11點子，報7.7525元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.41點子至0.07018%；2星期HIBOR跌1點子至0.09661%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.07點子至0.30982%；6個月期HIBOR跌0.66點子至0.53464%；12個月期HIBOR跌0.96點子至0.67643%。
美元指數現報89.763貶值0.106點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.14388%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0091%，連續2日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%
對上一次連續2日收窄，是2020年12月29日，當日利差報0.049%。
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