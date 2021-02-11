恒指今早低開191點或0.7%，報27281點，成交金額181億元；國指今早低開75點或0.71%，報10647點。恒生科技指數開市報8422點，跌0.8%。

藍籌14隻升，34隻下跌，4隻無升跌。蒙牛（2319）升1.46%，報48.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）大股東折讓6.4%減持，售股量較預期多，藥明生物跌3.59%，報99.5元，是跌幅最大的藍籌。

美團（3690）升1.16%，報296元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；阿里巴巴（9988）跌3.34%，報220元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

錦欣生殖（1951）股東折讓7.5%減持，建滔積層板（1888）下限配股，超額售股。開市報14.9元，跌7.57%。

富時羅素指，周四起從指數中剔除中芯國際（0981）、中國聯通A股。中芯國際開市報20.9元，跌3.02%；中國聯通（0762）開市報4.32元，跌3.36%。另外兩隻中資電訊股亦向下，中國移動（0941）開市報42.45元，跌3.19%；中國電信（0728）開市報2.02元，跌3.35%。

中國東方教育（0667）管理層兼大股東折讓8.6%減持。開市報16.6元，跌7.5%。

泰加保險（6161）折讓近兩成配股，集資5155萬元還債。開市報0.62元，無升跌。

杜惠愷接手鄭家純手上豐盛創建（0331）18%股權。開市報3.58元，無升跌。

圓通速遞國際（6123）發盈喜，料全年純利升至少6倍。開市報5.38元，升14.9%。

雅居樂（3383）12月銷售按年升1.5倍，合景（1813）升40%，大發（6111）升44%。雅居樂開市報10.02元，無升跌；合景泰富開市報9.79元，跌0.91%；大發開市報6.96元，無升跌。

富力（2777）全年銷售不達標，12月權益合約按年升2成。開市報9.84元，升1.23%。

澳門2021年度預算料博彩稅按年跌五成只有455億澳門元；美銀料1月份全月澳門賭收按年跌60%。濠賭股個別發展，美高梅中國（2282）開市報12.2元，升0.83%；澳博控股（0880）開市報8.63元，跌0.92%；永利澳門（1128）開市報12.92元，跌0.31%；銀河娛樂（0027）開市報60.75元，跌0.08%；金沙中國（1928）開市報34元，升0.15%。

破頂股包括，農夫山泉（9633）開市報61.3元，升1.16%；創上市新高，見61.3元，中遠海控（1919）開市報10.26元，升1.18%；創52周高，見10.26元。

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