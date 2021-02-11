美股先高後低，港股ADR跌338點或1.25%，報27133點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.34%，折合報564.81元；阿里巴巴（9988）跌2.98%，折合報220.82元；小米（1810）升0.29%，折合報35.35元；美團（3690）跌0.86%，折合報290.08元；匯控（0005）跌1.33%，折合報39.91元；建行（0939）跌1.44%，折合報5.69元。

美期靠穩，道期升0.02%，標期升0.06%，納期跌0.006%。日股現跌0.26%，韓股現跌0.04%，澳股現跌0.29%。

今日焦點股份可留意：

藥明生物(（2269）公布，股東WuXi Biologics Holdings Limited以每股96.5元配1.02億股，價錢為傳聞近上限，但配售股份大增，昨外電傳藥明生物以95至97元配售8700萬股。完成後持股由23.14%減少至約20.64%。

中國東方教育（0667）股東以每股16.4元，較昨日收市價折讓約8.6%，配售6000萬股，佔股本2.73%。

泰加保險（6161）折讓近兩成配股，集資5155萬元還債。

杜惠愷接手鄭家純手上豐盛創建（0331）18%股權。

建滔積層板（1888）大股東張國榮減持，套現7.8億。

圓通速遞國際（6123）發盈喜，料全年純利升至少6倍。

雅居樂（3383）12月銷售按年升1.5倍，合景（1813）升40%，大發（6111）升44%。

富力（2777）全年銷售不達標，12月權益合約按年升2成。

澳門2021年度預算料博彩稅按年跌五成只有455億澳門元；美銀料1月份全月澳門賭收按年跌60%。

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