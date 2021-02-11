憂慮疫情再度大爆發，令經濟復蘇前景蒙上陰影，美股三大指數先升後急挫，美股道指、標指曾創新高，但期後連同納指齊齊急挫逾2.3%，見近2個月最大跌幅。道指高開20點，高位曾升67點，低位曾跌724點。疫情消息方面，美國單日確診新冠病例升至近30萬例的紀錄新高，英國首相下令英格蘭全境實施防疫封鎖。美國政局方面，喬治亞州參議員席位將於周二決選，其結果將決定共和黨是否能繼續掌控參議院。國際局勢方面，伊朗重啟生產20%濃縮鈾的程序，同時，在波斯灣以污染環境為由扣押一艘韓國油輪。比特幣一度重挫17%，創3月以來最大交易時段跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌382點，跌幅1.26%，報30223點。標普500指數收跌55點，跌幅1.48%，報3700點。納斯達克綜合指數收跌189點，或1.48%，報12698點。

波音跌5.3%，報202.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低74點，而Walmart升1.65%，報146.53元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報129.41元，跌2.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1726.13元，跌1.51%，亞馬遜收市報3186.63元，跌2.15%，Facebook收市報268.94元，跌1.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報401點。德國DAX指數收漲0.06%，報13726點；法國CAC 40指數漲0.68%，報5588點；英國富時100指數收漲1.73%，報6571點。